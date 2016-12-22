Утопические мечты поверх границ

"Раскол" в ходе "революции": мигрант против этнократа в ЕС

Десять лет назад венгерский философ и бывший диссидент Гашпар Миклош Тамаш отметил, что в эпоху Просвещения, к которой восходит корнями идея Европейского союза, выдвигалось требование единого мирового гражданства, но для такого гражданства должно выполняться одно из двух условий: либо бедные и неблагополучные страны должны стать такими государствами, гражданином которых стоит быть, либо Европа должна открыть свои границы для всех. Ни то ни другое не произойдет в ближайшее время, если вообще когда-либо произойдет. Сегодня в мире много несостоятельных государств, гражданином которых никто не хочет быть, а Европа не может вместить всех, и европейские избиратели никогда не согласятся держать границы открытыми. Таким образом, настоящий спор в Европе идет не о том, должен ли Европейский союз сделать пересечение своих границ более трудным для иммигрантов – понятно, что должен; раскол же происходит по вопросу о том, должны ли мы чувствовать при этом за собой моральную правоту и как нам лучше всего помочь самым уязвимым группам населения в мире.

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